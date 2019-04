Drivstoff fjernes etter Fukushima-ulykken i 2011

utenriks

Det er over åtte siden kysten nordøst i Japan 11. mars 2011 ble rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv. En av følgene var at kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo. Alle de tre reaktorkjernene smeltet ned, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer.

Da operatøren mandag begynte prosessen med å fjerne drivstoffet fra den første av de tre reaktorene, ble det sett på som en milepæl i oppryddingsarbeidet. Tokyo Electric Power Co. (Tepco) opplyser at arbeiderne har begynt å flytte den første av i alt 566 drivstoffenheter som er lagret i kjølebasseng i den tredje reaktoren. Det er svært viktig å få flyttet drivstoffet til sikrere lagringsplasser for å unngå ny katastrofe, skulle et nytt massivt jordskjelv inntreff og forårsake nye følgeskader.

TEPCO opplyser at det kan ta opptil to år bare å tømme én reaktor, før arbeidet med de to andre reaktorene kan starte. Den virkelig store utfordringen blir å fjerne smeltet, kjernefysiske drivstoffet fra innsiden av reaktorene, men her er få detaljer gjort kjent.

Over 18.000 mennesker mistet livet som følge av katastrofen. Oppryddingen på og rundt det ødelagte kraftverket er tidligere estimert å ta opptil 40 år.

(©NTB)