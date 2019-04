Seychellenes president holdt klimatale under vann

utenriks

President Danny Faure ba om handling og sterkere beskyttelse av det han kalte «vår planets bankende blå hjerte» etter å ha blitt senket ned i et undervannsfartøy i Indiahavet. Det er første gang noensinne at det holdes en direktesendt tale under havoverflaten.

Seychellene er blant de mange øystatene i verden som trues av klimaendringene. Talen ble holdt samtidig som han besøkte en britiskledet ekspedisjon som utforsker livet i Indiahavet.

– Denne saken er større enn oss alle, og vi kan ikke vente på at neste generasjon løser den. Vi er i ferd med å gå tom for unnskyldninger for ikke å handle, og vi går tom for tid, sa presidenten mens han befant seg 121 meter under havoverflaten.

En vanlig dykker kan kun gå 30 meter under havoverflaten, mens marinbiologene fra Oxford University kan gå hele 500 meter ned. De er de første som undersøker områder uten særlig sollys.

Dataene som samles inn, skal hjelpe Seychellene med å utforme en politikk som har som mål å beskytte nesten en tredel av landets farvann innen år 2020.

– Fra denne dybden kan jeg se det utrolige livet som trenger vår beskyttelse, og konsekvensene av å ødelegge dette enorme økosystemet som har eksistert i tusen år. I løpet av årene har vi skapt disse problemene. Vi kan løse dem, sa Faure.

(©NTB)