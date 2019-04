Over 120 drept i kamper om Libyas hovedstad

utenriks

Offensiven mot den FN-støttede regjeringen i Tripoli ble iverksatt av den mektige østlibyske krigsherren Khalifa Haftar 4. april.

Siden da er 121 mennesker drept og 561 såret, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kampene har drevet over 13.500 mennesker på flukt, og mange sivile er fortsatt fanget i områder der kampene er trappet opp. I byen Ain Zara sørøst for Tripoli er en skole bombet, opplyser FN-utsending Ghassan Salame, uten å si hvem som sto bak angrepet.

Helsearbeidere drept

FNs Libya-delegasjon UNSMIL advarer om at angrep på sivile mål vil bli rapportert til Sikkerhetsrådet og Den internasjonale straffedomstolen.

– UNSMIL gjør oppmerksom på at bombing av skoler, sykehus, ambulanser og sivile områder er i strid med humanitær folkerett, heter det på Twitter søndag.

WHO fordømmer gjentatte angrep på helsearbeidere, men melder samtidig at den sender mer medisinsk utstyr og flere ansatte til Tripoli. Minst tre helsearbeidere er drept, og fem ambulanser er ødelagt som følge av kampene, ifølge FN, som frykter at konflikten skal utvikle seg til full krig.

Egypt-besøk

General Haftar, som leder den mektige militsen LNA, ga ordren om å erobre hovedstaden vest i det oljerike landet. Han har prøvd å selge inn militæroffensiven som en «krig mot terrorisme» og avfeid oppfordringer fra blant andre USA og FN om å stanse kampene.

Haftar antas å nyte støtte fra land som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, og han har mektige allierte i Russland og i nabolandet Egypt. Søndag ble krigsherren tatt imot av Egypts president og tidligere hærsjef Abdel Fattah al-Sisi i presidentpalasset i Kairo.

Kaos

Haftar har Egypts fulle støtte til å bekjempe «terrorisme og radikale militser» for å gjenopprette stabilitet i hele Libya, melder statlige egyptiske medier.

Kampene om Tripoli innebærer en ytterligere forverring av en ustabil og konfliktfylt situasjon som har preget Libya siden 2011. Da ble diktatoren Muammar Gaddafi styrtet av opprørere med støtte fra NATO-land, inkludert Norge.

Et vell av militser har siden kjempet mot hverandre, og landet har for tiden minst to rivaliserende regjeringer: Den FN-støttede under ledelse av Fayez Serraj i Tripoli og en i Tobruk i øst, som er alliert med Haftar.

Kampfly skutt ned

Siden 2014 har Haftar vunnet stadig mer terreng, og hans LNA-milits kontrollerer i dag store områder øst i det nordafrikanske landet.

Offensiven mot Tripoli ble igangsatt kort tid før en FN-konferanse som skulle legge til rette for valg i Libya. Den er nå utsatt.

Søndag morgen ble minst 14 krigere som er alliert med Haftar, drept i luftangrep fra kampfly knyttet til Serrajs regjering, ifølge lokale kilder. Luftangrepene skal ha vært rettet mot militærleirer i og utenfor den LNA-kontrollerte byen Gharyan.

Senere på dagen meldte den FN-støttede regjeringen at deres styrker har skutt ned et kampfly som tilhører LNA.

