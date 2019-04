Bosnisk-serbisk leder påstår at massakren i Srebrenica aldri skjedde

utenriks

Milorad Dodik, som for tiden er leder for Bosnias roterende presidentskap, sa fredag på en konferanse om krigsforbrytelser under krigen i Bosnia at Srebrenica-massakren var «noe som ikke eksisterer».

– De bosniske muslimene hadde ingen myter, så de besluttet å skape en rundt Srebrenica, sa Dodik.

Dodik har i likhet med andre serbiske ledere gjentatte ganger forsøkt å tone ned massakren i Srebrenica som serberne var ansvarlig for, og påstått at ingen krigsforbrytelser ble begått.

Både Den internasjonale straffedomstolen i Haag og FNs krigsforbryterdomstol for Det tidligere Jugoslavia har for lengst fastslått at massakren i Srebrenica var folkemord.

Dømt til livstid

Både Radovan Karadzic og Ratko Mladic, som var serbiske militære ledere under krigen i Bosnia, er dømt til livstid i fengsel for massakren og andre krigsforbrytelser under krigen som kostet over 100.000 mennesker livet og gjorde millioner hjemløse.

Dodik, som er den serbiske representanten i Bosnias presidentskap som består av en serber, en kroat og en muslim, ble sterkt fordømt for uttalelsen av muslimske bosniere.

– Dette er historiske fakta, ikke en myte. Og det er det Dodik burde fortelle sitt folk, sa Ramiz Salkic, som er bosnisk muslimsk tjenestemann.

Blodigste siden krigen

Srebrenica-massakren var en av de blodigste og mest notoriske hendelsene under den tre år lange krigen i Bosnia, og en av de blodigste massakrene i Europa siden andre verdenskrig.

Rundt 8.000 muslimske menn og gutter ble drept og likene dumpet i utallige massegraver i dagene etter at serberne erobret Srebrenica i det østlige Bosnia 11. juli 1995. Kvinnene og barna måtte flykte bort gjennom skogen.

Over 6.600 ofre er siden identifisert, men eksperter graver fortsatt fram levninger fra bortgjemte graver rundt om i landet. I mange tilfeller er likene partert og delene gravet ned forskjellige steder i et forsøk på å skjule krigsforbrytelsene.

Det gjør at ekspertene må bruke DNA-analyser for å sette sammen forskjellige kroppsdeler som er funnet mange kilometer fra hverandre.

