Opphetet debatt etter at Merkel kvittet seg med Nolde-malerier

Merkels beslutning ble tatt i forbindelse med torsdagens åpning av en utstilling om ekspresjonisten Emil Nolde (1867–1956) og hans forhold til nazismen.

Nolde, som er en av Tysklands mest kjente malere, ble lenge ansett som et offer for Adolf Hitlers nazistiske regime ettersom kunsten hans ble regnet som degenererende og derfor ble fjernet fra tyske museer. Men forskning har vist at han tross dette var åpen antisemitt og en ivrig tilhenger av Det tredje rike.

Arrangørene av utstillingen «Emil Nolde, en tysk legende: Kunstneren under nasjonalsosialismen», ba om å få låne ett av maleriene fra Merkels kontor, noe som endte med at Merkel ikke bare sendte av gårde det ene, men begge, uten å forklare hvorfor.

Det har heller ikke kommet noen forklaring på hvorfor Merkel ikke ønsker dem tilbake når utstillingen avsluttes i september.

Tyske medier konkluderte raskt med at Merkels handling var en forsinket reaksjon på at Nolde hadde antisemittiske og nazistiske holdninger.

Forfatteren og historikeren Florian Illies er blant dem som mener at Merkel burde handlet annerledes.

– Det ville vært mer produktivt å gi rom for sannheten og det at ondsinnede mennesker også kan lage stor kunst. Det er selvfølgelig mer ubehagelig, men mye mer modig enn nok en gang å fjerne malerier fra veggene, skriver han i Die Zeit.

