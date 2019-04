utenriks

General Abdel-Fattah Burhan tar over som leder.

– Jeg, lederen for militærjuntaen, kunngjør at jeg fratrer posten, sa Ibnouf under en TV-sendt tale.

Han la til at han tok avgjørelsen for å bevare samholdet i de militære styrkene.

Titusener har demonstrert mot militærets maktovertakelse og krevd en sivil regjering.

Hæren avsatte president Bashir torsdag etter fire måneder med demonstrasjoner, men protestene har fortsatt også etter at hæren tok over makten.

