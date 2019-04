Svensk påtalemyndighet har mottatt Assange-begjæring

utenriks

I en pressemelding opplyser påtalemyndigheten at oppfordringen kommer fra bistandsadvokaten til en av kvinnene som har beskyldt Assange for seksuelle overgrep.

– Vi kommer nå til å sette oss inn i saken og avgjøre hvordan vi går videre, sier Eva-Marie Persson ved påtalemyndigheten til Aftonbladet.

Tidligere torsdag sa bistandsadvokat Elisabeth Massi Fritz at hun vil gjøre det hun kan for at etterforskningen gjenopptas slik at Assange kan utleveres til Sverige og straffes for voldtekt.

Tidligere er Assange blitt etterforsket i Sverige for overgrep han angivelig begikk mot to kvinner i 2010.

I 2017 ble etterforskningen stanset og den internasjonale arrestordren på Assange opphevet. Begrunnelsen til svensk påtalemyndighet var at det ikke var mulig å komme videre med etterforskningen.

På dette tidspunktet hadde Assange i fem år befunnet seg i Ecuadors ambassade i London.

Torsdag ble Assange pågrepet på ambassaden av britisk politi etter at Ecuador besluttet å oppheve hans politisk asyl. USA har allerede krevd ham utlevert for medvirkning til datakriminalitet.