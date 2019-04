May håper fortsatt på å slippe EU-valg

utenriks

EU og Storbritannia ble natt til torsdag enige om å utsette brexit til 31. oktober.

Men utsettelsen er fleksibel. Det betyr at Storbritannia kan forlate EU tidligere hvis Parlamentet godkjenner utmeldingsavtalen EU og Storbritannia har forhandlet fram.

Blir avtalen godkjent før EU-valget i slutten av mai, kan britene slippe å delta i valget og forlate EU allerede 1. juni, påpeker May.

– Jeg mener fortsatt at vi må forlate EU med en avtale så snart som mulig, sier hun.

Ifølge May har Storbritannia nå alvorlige beslutninger foran seg.

– Jeg vet at mange er svært frustrerte over at jeg måtte be om denne utsettelsen. Storbritannia burde ha vært ute av EU nå, og jeg er oppriktig lei meg for at jeg ennå ikke har vært i stand til å overbevise Parlamentet om å godkjenne en avtale som gjør det mulig for oss å gå ut av EU på en smidig og velordnet måte, sier May.

Hun lover å fortsette med forsøkene på å få på plass et tverrpolitisk forlik om brexit i Parlamentet.

Nye samtaler med opposisjonspartiet Labour er planlagt allerede torsdag.

