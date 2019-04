Kampene om Tripoli trappes opp

utenriks

Samtalene bak lukkede dører i New York begynte onsdag ettermiddag lokal tid.

Storbritannias FN-ambassadør Karen Pierce sa det var enighet om at en våpenhvile bør tre i kraft, men at det foreløpig ikke foreligger noe forslag til resolusjon.

I Libya sier styrkene til opprørsgeneralen Khalifa Haftar at de har tatt kontroll over militærforlegninger 5 mil sør for Tripoli etter «voldsomme sammenstøt».

Samtidig hevder Fayez Serraj, som leder den FN-støttede regjeringen i Tripoli, at hans styrker har lyktes med å slå tilbake Haftars angrep mot byen.

– Humanitær katastrofe

Så langt har kampene for det meste foregått utenfor den libyske hovedstaden og i forsteder.

– En humanitær katastrofe kan ramme byen hvis krigen fortsetter og beveger seg inn i selve Tripoli, sier Nasser al-Kario, som sitter i krisekomiteen til de kommunale myndighetene i byen.

Tungt artilleri kunne høres store deler av kvelden tirsdag i området Ain Zara, i utkanten av hovedstaden.

– Kampene er blitt hardere. Vi er redde for å gå ut av huset, sa en innbygger i området på telefon til nyhetsbyrået AFP.

Så langt skal over 50 mennesker være drept i kampene om byen. Minst 3.400 mennesker er fordrevet fra hjemmene sine, opplyste FN tidligere denne uken.

Libysk Røde Halvmåne forteller at de klarte å evakuere sivile onsdag morgen, men bare fra områder kontrollert av den FN-støttede regjeringen i Tripoli.

Militsgrupper

Haftars styrker forsøker å erobre Libyas hovedstad, men møter motstand fra militsgrupper knyttet til den FN-støttede regjeringen.

Kampene om Tripoli innebærer en ytterligere forverring av en ustabil og konfliktfylt situasjon som har preget Libya helt siden 2011.

Da ble diktatoren Muammar Gaddafi styrtet av opprørere med støtte fra luftstyrker fra NATO-land. Norge var et av landene som sendte kampfly til Libya og bombet en lang rekke mål for å beskytte sivile mot Gaddafis styrker.

Haftar er en av de viktigste militslederne som har bygget opp egne væpnede styrker i Libya i kjølvannet av krigen i 2011.

Få andre land har sagt åpent at de støtter opprørsgeneralen. Men flere land antas å ha støttet ham mer eller mindre i det skjulte.

