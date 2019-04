Solberg vil ha slutt på russisk GPS-jamming

utenriks

– Den er krevende. Den påvirker stabiliteten i flysignalene. Det er derfor vi har tatt dette opp med russerne og lagt fram dokumentasjon overfor dem, sier Solberg til NTB i St. Petersburg tirsdag.

– Vi har et arbeid ikke på et «megafon-nivå», men på et byråkratisk nivå for å vise at dette ikke bare gir Norge utfordringer på let, redning og søk, men at det også kan ha betydning når vi skal hjelpe russere. Det håper vi gjør inntrykk, for dette er et samarbeidsområde, understreker hun.

– Er det så enkelt som at Norge krever en stopp i disse forstyrrelsene?

– Vi mener det er viktig at ingen forstyrrer disse GPS-signalene, uansett hvor det er.

Russland har ved en rekke anledninger de siste årene forstyrret GPS-signaler i Finnmark. Den norske etterretningstjenesten har pekt på at jammingen ikke bare er en ny utfordring for norsk og alliert øvingsaktivitet, men også en trussel mot sivil luftfart i fredstid.

Håper å se Berg i Norge

Også spiontiltalte Frode Bergs sak ble et tema da Solberg møtte norsk presse tirsdag.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sier Solberg.

– Jeg håper å se ham tilbake i Norge, legger hun til.

Norske myndigheter har sagt svært lite om hvorfor og hvordan Berg havnet i den situasjonen han er i. Spionsaken mot nordmannen er nå inne i sluttfasen, og tirsdag er det prosedyrer i saken. Dom er ventet 16. april.

Trøblete

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i St. Petersburg i forbindelse med et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål. Det politiske bakteppet for besøket er imidlertid trøblete.

Forholdet mellom Norge og Russland frøs til etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Selv om det bilaterale samarbeidet har rullet videre, har det ikke blitt tatt nye politiske initiativer – før Solberg brakte opp Norges kampanje for renere hav i et møte med den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev i fjor.

Nettopp kampen mot plast i havene topper Norges dagsorden under konferansen i St. Petersburg og i møtene med russiske ledere.

– Vår viktigste prioritet her er å få til et forsterket, godt samarbeid om Arktis og havspørsmål. Vi mener det er bra å få en politisk kontakt på toppnivå rundt disse spørsmålene.

Folkerettsbrudd

Solberg er opptatt av å ivareta et godt samarbeid innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk, men understreker samtidig at dette ikke endrer norsk politikk på områder hvor Norge og Russland er uenige.

– Vi står sammen med våre allierte hvor vi nå har felles politikk overfor Russland om at man gjør noe med folkerettsbrudd i Ukraina, sier Solberg.

Hun nevner også bekymring for kårene for sivilsamfunnet i Russland, INF-avtalen og Norges generelle arbeid og sterke ønske om å se mer nedrustning, ikke opprustning.

Menneskerettigheter

Søreide understreker at Norge vil fortsette å ta opp menneskerettsspørsmål med Russland.

– Vi ser med stor bekymring på innskrenking av rommet for det sivile samfunnet og den utsatte situasjonen mange grupper er i, enten det er seksuelle minoriteter eller andre grupper, fremholder Søreide.

Norske menneskerettsforkjempere har oppfordret Solberg og Søreide til å ta opp skjebnen til rettighetsgruppen Memorials leder i Tsjetsjenia, Ojub Titiev. Han fikk nylig fire år i straffekoloni etter det rettighetsgrupper mener er falske anklager.

