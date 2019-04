Målinger: Jevnt løp mellom Netanyahu og Gantz i Israel

utenriks

Én måling viser dødt løp, mens to andre gir Blått og hvitt en knepen ledelse.

Likud er partiet til statsminister Benjamin Netanyahu, mens Blått og hvitts statsministerkandidat er tidligere forsvarssjef Benny Gantz.

Også meningsmålingene i forkant av valget tirsdag tydet på et jevnt løp mellom Likud og Blått og hvitt. Men ingen av dem er i nærheten av å få flertall i nasjonalforsamlingen Knesset på egen hånd.

Netayahu antas å ha best forutsetninger for å sette sammen en ny koalisjonsregjering. Dermed har den 69 år gamle statsministeren gode muligheter for å fortsette – med støtte fra høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier i Knesset.

Etter at valgdagsmålingene ble offentliggjort, meldte imidlertid den israelske fjernsynskanalen Kanal 12 at Gantz og Netanyahu vil kunne sikre seg støtte fra nøyaktig like mange Knesset-representanter.

Ifølge valgdagsmålingene vil både Likud og Blått og hvitt få mellom 33 og 37 plasser i Knesset, hvor det totalt er 120 seter.

Både Netanyahu og Gantz erklærte seier etter at valgdagsmålingene ble offentliggjort.