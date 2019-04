Over 50 drept i kamper i Libya

utenriks

Konflikten i landet eskalerte kraftig i forrige uke da styrkene til opprørsgeneralen Khalifa Haftar angrep hovedstaden Tripoli.

Byen forsvares av militsgrupper knyttet til den FN-støttede libyske regjeringen som har base i Tripoli.

Regjeringens helsedepartement opplyste mandag at minst 27 mennesker så langt er drept. Tallet omfatter sivile samt stridende i gruppene som støtter Tripoli-regjeringen.

Pressekontoret til Haftars styrker opplyser at 22 av deres krigere så langt har mistet livet. I tillegg melder Verdens helseorganisasjon (WHO) om to leger som ble drept mens de jobbet med å evakuere sårede pasienter.

2.800 mennesker har vært nødt til å flykte fra hjemmene sine på grunn av kampene, ifølge FN.

