Eirik Stubø måtte gå av som Dramaten-sjef etter dokumentar

utenriks

Stubø har de siste ukene fått kraftig kritikk fordi han lot en skuespiller arbeide ved det svenske nasjonalteatret selv om mannen på 1990-tallet ble dømt til betinget fengsel for mishandling av og trusler mot den nå avdøde artisten Josefin Nilsson. De to hadde et forhold da mishandlingen skjedde.

Saken ble aktualisert da SVT den 22. mars viste dokumentaren «Josefin Nilsson – älska mig för den jag är». Dokumentaren skapte stort engasjement på sosiale medier og ny oppmerksomhet mot den mishandlingsdømte skuespilleren.

Nilsson selv døde for drøyt tre år siden, 46 år gammel.

– Ansatte i sorg

Teatrets ansatte ble informert om nordmannens avgang på et møte mandag morgen.

Ifølge teatrets styreleder Ulrika Årehed Kågström har de ansatte reagert med blandede følelser, men først og fremst med sorg.

– Det er mye sorg, det er den sterkeste og tydeligste reaksjonen, sa Kågström på en pressekonferanse mandag.

Hun la til at flere også er litt overrumplet, og at det stilles mange spørsmål.

Stubø selv kommenterer sin egen avgang slik:

– De siste ukenes massive oppmerksomhet rundt Dramaten og arbeidsmiljøspørsmål har påvirket mange og vært utfordrende for hele virksomheten. Og jeg har i løpet av de siste dagene forstått at jeg ikke har stor nok tillit hos tilstrekkelig mange i personalet.

Beklaget

Etter at dokumentaren ble vist, ga Stubø beskjed om at den mishandlingsdømte mannen ikke lenger kom til å delta i oppsetninger ved teatret, samtidig som han beklaget at mannen ble ansatt igjen til tross for dommen.

Teatrets visedirektør, Maria Groop Russel, ble mandag utnevnt til midlertidig teatersjef med umiddelbar virkning. Teatret har også startet jakten på en ny teatersjef.

– Det finnes en uro og sorg på Dramaten i dag når det gjelder kunstens plass, en uro som virkelig er berettiget, sa Russel på pressekonferansen og lovet straks gå i gang med å sikre det kunstneriske arbeidet.

Inn som regissør?

Stubø har vært Dramatens teatersjef siden 2015. I en pressemelding fra teatrets styre får Stubø ros for den kunstneriske ledelsen og for å ha skaffet teatret et større publikum.

«Vi håper å få se Eirik som regissør på teatret igjen. Men styret anser at Dramaten trenger en omstart på de områdene som dreier seg om arbeidsmiljø. Og vi tror det er best at det skjer med en ny administrerende direktør, skriver styreleder Kågström i en pressemelding.

Både det svenske Teaterförbundet og flere ansatte har rettet kraftig kritikk mot teatrets ledelse etter at dokumentaren om Josefin Nilsson ble vist. De mener at det ikke er gjort nok for å følge handlingsplanen der det står at teatret har nulltoleranse for trakassering og vold.