700 ebola-dødsfall i Kongo

Epidemien startet i Nord-Kivu-provinsen nordøst i landet i august i fjor, og spredte seg deretter til naboprovinsen Ituri. Men det er først nå at det har kommet vaksiner fram til de berørte områdene.

95.000 doser av vaksinen rVSV-Zebov kom nylig fram til Nord-Kivu, og arbeidet med å vaksinere lokalbefolkningen er i full gang. Helsemyndighetene sier vaksinene bidrar til å redde tusenvis av liv.

Det pågående ebolautbruddet er det tiende i Kongo på 40 år. Siden starten er det registrert om lag 1.050 smittetilfeller. 702 er døde mens 339 har overlevd og blitt friske igjen, opplyser det kongolesiske helsedepartementet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at det er stor fare for at epidemien kan spre seg og utgjøre en regional og nasjonal krise.

