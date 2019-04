May ber om utsettelse av brexit til 30. juni i brev til EU

utenriks

I brevet som May fredag sendte til Tusk, der hun ber om utsettelse til 30. juni, sier hun også at Storbritannia vil starte forberedelsene for eventuelt å delta i valget til nytt EU-parlament i mai om landet ikke har gått ut av EU før det.

Hun skriver at utsettelsen kan bli kortere dersom britene blir enig om avtalen hun har forhandlet fram med EU tidligere.

Kort før brevet ble kjent, foreslo Tusk å tilby britene en ett år lang fleksibel utsettelse på brexit.

– Dette er Tusks idé, og planen skal legges fram for medlemslandene i dag, sier en høytstående tjenestemann i EU fredag.

Tusks plan åpner for at Storbritannia kan forlate EU tidligere om Parlamentet godtar en avtale med EU. Men den betinger også at Storbritannia må delta i valget til nytt EU-parlament i mai om de ikke forlater EU før det.

De konservative og Labour fortsetter fredag samtalene de startet onsdag i et forsøk på å bli enige om en felles støtte til Mays avtale med EU. Regjeringsadvokat Geoffrey Cox mener det blir en lang brexit-utsettelse om de to mislykkes, ifølge BBC.

May har sagt at en utsettelse blir nødvendig om det skal bli mulig å unngå en hard brexit uten en avtale. Både EU og et flertall av de britiske parlamentarikerne er sterkt imot en hard brexit på grunn av kaoset det trolig vil medføre.

Uten enighet om en avtale eller en utsettelse, må Storbritannia forlate EU 12. april etter at brexit-datoen ble utsatt fra 29. mars.

(©NTB)