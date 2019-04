Forvirring om Julian Assange skal kastes ut av Ecuadors ambassade

utenriks

Ingen avgjørelse er tatt om å kaste ut Julian Assange, sier en høytstående tjenestemann i Ecuador.

WikiLeaks har tvitret at Assange skal kastes ut og at det allerede foreligger en avtale med Storbritannia om at han skal pågripes. De siterer en høytstående kilde i Ecuadors statsapparat.

I en annen tweet skriver de at de har fått dette bekreftet fra enda en kilde på høyt nivå, men dette bestrides av en høytstående tjenestemann i Ecuador.

Ecuadors president Lenin Moreno anklaget onsdag WikiLeaks-grunnleggeren for gjentatte brudd på vilkårene for sitt eksil i Ecuadors ambassade i London.

Moreno sa i et intervju med ecuadorianske medier onsdag at Assange ikke har rett til å hacke private kontoer eller telefoner eller å blande seg inn i politiske saker i andre land, spesielt ikke land som Ecuador har gode forbindelser med. Han har også anklaget Assange for å avlytte telefonsamtaler og spre private bilder fra hans telefon.

Ifølge bilder på WikiLeaks' twitterkonto har en liten gruppe støttespillere av Assange slått leir utenfor Ecuadors ambassade i London.

Julian Assange har siden 2012 sittet i eksil i den ecuadorianske ambassaden i London. Dit søkte han tilflukt fordi han fryktet å bli utlevert til USA etter å ha blitt anklaget for voldtekt i Sverige.

I USA risikerer Assange tiltale for forræderi etter å ha offentliggjort hemmelige dokumenter fra krigene i Irak og Afghanistan.

