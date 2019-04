Aktor vil ha tolv års fengsel for norsk jeger som skjøt jogger i Sverige

utenriks

Aktor, statsadvokat Ola Lavie, sa i retten at han ikke trodde på tiltaltes forklaring om at han trodde han skjøt et rådyr og stakk fra stedet fordi han var redd han skulle bli tatt for å jakte på natten, noe som er ulovlig, melder NRK.

Den 75 år gamle joggeren ble truffet i hofta og overlevde skyteepisoden natt til 29. november i fjor. 48-åringen fikk panikk og gjemte seg i skogen etter skytingen, men ble funnet etter en omfattende politiaksjon.

Han nekter straffskyld, men har tidligere vedgått at det var han som skjøt. I avhør har mannen sagt at han trodde det var en rev han skjøt på, men har senere endret forklaring til at det måtte ha vært et rådyr.

Nordmannen er i tillegg tiltalt for grove brudd på jaktloven, hvor han ifølge tiltalen ved seks tilfeller før han skjøt 75-åringen jaget rev og rådyr på natten. Dette er ikke tillatt. I tillegg har han brukt varmesøkende kikkertsikte uten å ha tillatelse.

Nordmannens forsvarer, advokat Jorge Concha, ba om at hans klient blir dømt for uaktsom kroppsskade og brudd på jaktloven, som han har erkjent.

Han ba også om at 48-åringen blir løslatt fra varetekt, er krav retten bifalt. Nordmannen har sittet fengslet i Helsingborg siden februar.

– Han har ikke forsøkt å drepe eller skade fornærmede, sa forsvareren i sin prosedyre.

Dom i saken er ifølge NRK ventet 18. april.

