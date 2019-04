Trump til Stoltenberg: – Jeg var ikke i tvil om hvem jeg ville ha

utenriks

– Da tida var inne for å fornye, var det mange som ville ha jobben. Det er en veldig god jobb, og mange folk ville ha den. Men jeg var ikke i tvil om hvem jeg ville ha, sa Trump i beste «The Apprentice»-stil da han fikk besøk av Stoltenberg i Det hvite hus.

Stoltenberg fikk nylig to år ekstra som generalsekretær i NATO. Han blir dermed sittende til 31. september 2022 – noe som vil gjøre ham til den generalsekretæren som har sittet nest lengst i NATOs historie.

– Vi kommer veldig godt overens, sa Trump.

– Jeg setter stor pris på jobben han har gjort. Han har gjort en fremragende jobb.

«Opp som en rakett»

Det er først og fremst forsvarsbudsjettene i NATO som opptar Trump. Der mener han å ha funnet en god alliert i Stoltenberg.

– Det er gjort fantastiske framskritt, sa Trump.

For ti til femten år siden gikk budsjettene i utforbakke, fastholdt han. Men etter at Trump overtok som president, har de alliertes pengebruk gått «opp som en rakett».

– Vi vil bare ha rettferdighet. Jeg må sikre at det blir rettferdig overfor skattebetalerne, sa Trump.

Stoltenberg svarte med å takke Trump. Ifølge ham har presset hatt effekt. Europa og Canada har økt forsvarsbudsjettene med 41 milliarder dollar siden Trump overtok, og summen ventes å øke til 100 milliarder dollar innen utgangen av 2020.

– Det hjelper. Og det beviser at NATO er en sterk allianse, sa nordmannen.

Kritiserte Tyskland

Trump har lenge anklaget europeiske land for å snylte på amerikanerne og ikke ta en stor nok del av regningen i alliansen.

Presidenten er spesielt frustrert over Tyskland, som bare bruker 1,2 prosent av BNP på forsvar. USA bruker til sammenligning 3,4 prosent, og da av et mye større BNP. Det er dypt urettferdig, ifølge Trump.

– Ærlig talt, Tyskland betaler ikke sin rettferdige del. Jeg har stor respekt for Angela, og jeg har stor respekt for landet. Min egen far var tysk, sa Trump.

– Men de betaler ikke det de skal.

Enige om Stoltenberg

Gnisningene mellom Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel har vært et vedvarende problem i alliansen.

Men én ting har USA og Tyskland vært skjønt enige om – nemlig Stoltenberg.

Etter det NTB kjenner til, var det nemlig USA og Tyskland – med USAs utenriksminister Mike Pompeo og hans tyske kollega Heiko Maas i spissen – som var pådriverne bak forlengelsen.

Ifølge diplomater er Stoltenberg godt likt i alliansen.

Men også andre forhold skal ha ligget bak beslutningen om å forlenge perioden hans, deriblant et ønske om å unngå at NATO-vervet blir en del av kabalen når toppjobbene i EU skal fordeles senere i år.

70 år

Det er NATOs 70-årsdag som er anledningen for Stoltenbergs besøk i Washington denne uka.

Onsdag skal NATO-sjefen holde tale for Kongressen. Det er første gang noensinne en leder for en internasjonal organisasjon får denne æren.

Så er det utenriksministermøte torsdag, på dagen 70 år etter at Atlanterhavspakten ble undertegnet.

