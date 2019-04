Ordknapp Novikov på plass i Berg-rettssaken

utenriks

– Vi kommer ikke til å gi noen kommentarer før rettssaken er over, sier Novikov på spørsmål fra NTB.

Han fremholder at videre kommentarer om saken kommer an på hvordan den ender.

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) er tiltalt for spionasje, og rettssaken mot ham startet i Moskva tirsdag. Samme dag fremholdt påtalemakten at Berg er tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter, meldte russiske nyhetsbyråer.

Novikov ville onsdag ikke kommentere uttalelsene fra aktoratet.

– Ikke nå, sa han på vei inn i rettsbygningen.

