Britisk politi: Gjenstander på jernbanespor kan være brexit-sabotasje

utenriks

Jernbanearbeidere fant gjenstander på jernbanespor i den sentrale og østlige delen av England 21. og 27. mars. I begge tilfeller dreide det seg om gjenstander festet til jernbaneskinnene.

– Dette var et alvorlig og overlagt forsøk av noen som ville forårsake betydelig sabotasje og sammenbrudd i Storbritannias jernbanenettverk, sier Sean O'Callaghan i det britiske transportpolitiet.

Politiet mener hensikten var å skape forsinkelser i togtrafikken, og ikke skade jernbaneinfrastrukturen, melder Reuters.

– Vi holder alle muligheter åpne rundt hvorfor noen ville risikere sine egne liv for å plassere disse gjenstandene på en aktiv jernbanelinje. Men vår foreløpige vurdering peker i retning av at dette er knyttet til Storbritannias uttreden av EU, sier O'Callaghan.

Så langt er ingen pågrepet i saken, og politiet har heller ikke forklart hvorfor det mener motivet kan være brexit-relatert. Avisen Daily Mirror skriver imidlertid at det var festet en beskjed på den ene gjenstanden der det sto «å forlate EU betyr å forlate EU», og et budskap om at «vi skal tvinge dette landet i kne hvis vi ikke går ut av EU».

(©NTB)