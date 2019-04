Barnier: Stadig større fare for avtaleløs brexit

utenriks

Barnier kom med uttalelsen da han tirsdag holdt tale i en tenketank i Brussel, dagen etter at det britiske Underhuset for andre gang stemte ned forslag til alternativer til statsminister Theresa Mays brexitavtale med EU.

Underhuset har tidligere stemt ned Mays avtale tre ganger, men onsdag eller torsdag kan avtalen komme opp for en fjerde avstemning. Tirsdag møtte May flere av sine viktigste ministre i forkant av et fullt regjeringsmøte for å drøfte krisen.

Regjeringsmøtet blir en tre timer lang sesjon der målet er å prøve å finne en vei ut av krisen og unngå en hard brexit med alvorlige følger for britene, men også for EU. En fjerde avstemning denne uka kan være siste sjanse.

Fortsatt håp

– Den eneste måten å unngå brexit uten en avtale er ved et flertall for en brexitavtale. Sjansen for en brexit uten en avtale blir større og større for hver dag, men kan fortsatt unngås, sa Barnier.

I sin tale tirsdag påpekte Barnier at EU kan godta en tollunion og et forhold til Storbritannia som ligner det Norge har med EU, og han sa også at EU er klar til å reforhandle den politiske deklarasjonen som handler om hvilket framtidig forhold Storbritannia skal ha til EU.

Hvis britene vil unngå en hard brexit, må de kanskje be om en utsettelse. Men det må de alle de 27 andre EU-medlemmene være så greie å godta, og det kan tvinge Storbritannia til å delta i valget til EU-parlament i mai.

Frustrert

Men ledere og tjenestemenn i EU og EU-landene er stadig mer oppgitt over kaoset i Storbritannia og gir uttrykk for sin frustrasjon mer åpent enn noensinne.

Onsdag 10. april holder EU et ekstraordinært toppmøte, to dager før britene kan komme til å måtte forlate unionen uten avtale.

Etter avstemningene i Underhuset mandag sank pundet i forhold til både dollar og euro.

Kursen på pund er den klareste målestokken på hvordan markedet ser på usikkerheten rundt brexit, og pundet synker stadig i forhold til euro og dollar, ifølge Fiona Cincotta, som er markedsanalytiker ved City Index.

