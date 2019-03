Nord-Korea kaller innbruddet ved ambassaden i Madrid et terrorangrep

utenriks

En gruppe væpnede menn tok seg i februar inn i Nord-Koreas spanske ambassade og ga personalet hardhendt behandling, før de stakk av med dokumenter og datamaskiner.

Hendelsen fant sted kun dager før toppmøtet i Hanoi mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump, der de to partene ikke greide å bli enige.

I sin første offisielle kommentar til innbruddet i Spania antyder Nord-Korea at FBI kan ha vært involvert, og ber spanske myndigheter om å stille «terroristene og deres bakmenn» til ansvar.

– Et alvorlig terrorangrep fant sted 22. februar, der en væpnet gruppe angrep Nord-Koreas ambassade i Spania, sier en talsperson for nordkoreansk UD i en uttalelse kringkastet av statskanalen KCNA.

– Vi følger nøye med på ryktene som ligger i lufta nå og spriker i alle retninger, blant annet om at FBI og småfisken «anti-DPRK» var involvert i denne terrorhendelsen, legges det til.

– Vi forventer at relevante myndigheter i Spania gjennomfører en ansvarlig og grundig etterforskning av denne hendelsen, heter det videre.

Kjeller

En etterforskning av hendelsen pågår allerede i Madrid. Onsdag navnga en spansk domstol mexicanske Adrian Hong Chang som lederen av gruppen, og dommeren sa at han kontaktet FBI i New York fem dager etter innbruddet.

Han skal da han overlevert informasjon relatert til det som skjedde i den nordkoreanske ambassaden.

Ifølge påtaleansvarlig Jose de la Mata tok to av angriperne med seg ambassadens handelsattaché ned i en kjeller og forsøkte å få ham til å hoppe av, noe han nektet å gjøre.

Spekulasjonene om identiteten og motivet til angriperne har rast i mediene siden innbruddet, og enkelte har antydet at det har tilknytning til amerikanske CIA og FBI.

Avhoppergruppe

Timer etter uttalelsen fra retten tok Cheollima Civil Defence (CCD) på seg ansvaret for aksjonen. Dissidentgruppen antas å inkludere flere høyprofilerte nordkoreanske avhoppere.

I uttalelsen hevder de at innbruddet ikke hadde tilknytning til toppmøtet i Hanoi, som endte brått uten noen enighet, og at ingen utenlandske regjeringer var involvert før etter hendelsen.

– Organisasjonen delte informasjon med potensielt enorm verdi med FBI i USA, under felles enighet om full konfidensialitet, skrev CCD i en uttalelse på sine nettsider forrige uke.

Gruppa, som tilbyr hjelp til folk som forsøker å hoppe av fra Nord-Korea, oppsto i 2017 da de la ut en video av sønnen til den nordkoreanske lederens drepte bror og sa de hadde garantert for sikkerheten hans.

I forrige måned erklærte gruppen seg selv for å være en eksilregjering for Nord-Korea og døpte seg om til «Free Joseon», et gammelt navn for Korea.

