Berlusconi vil kjempe for europeisk forening

Den omstridte tidligere statsministeren ble i 2013 dømt til ett års fengsel for skattesvindel, men dommen ble omgjort til samfunnstjeneste på grunn av hans høye alder. Han fikk også et fem år langt forbud mot å stille til valg, men han har nå anledning til å stille igjen.

I januar kunngjorde han at han tar sikte på en plass i EU-parlamentet. Da høyrepartiet Forza Italia holdt møte i helgen, la Berlusconi fram sine ideer.

– Jeg ønsker at Europa skal vende tilbake til grunnleggernes visjoner, de ønsket seg et mye mer forent Europa, et Europa med bare en utenrikspolitikk, med bare en forsvarspolitikk, sa han.

Forza Italia har de siste årene mistet oppslutning på bekostning av partier på høyresiden med innvandringsmotstand og Europa-skepsis som fanesaker. Blant dem er Ligaen, som ledes av innenriksminister Matteo Salvini. Salvini har arbeidet for å etablere et forhold til nasjonalistiske partier i andre land, i håp om å vinne støtte i valget i slutten av mai. Målet er å stanse arbeidet for europeiske integrering og gi makten tilbake til de europeiske hovedstedene.

Berlusconis tanker ser ut til å gå i en annen retning. Han tok blant annet til orde for økt militært samarbeid.

Europa kan bli en militær verdensmakt, som kan sitte «ved bordet sammen med de andre militærmaktene når verdens skjebne avgjøres», sa han i sin tale.

