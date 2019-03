Minnemarkering for de drepte i Christchurch

utenriks

– Jeg velger fred, og jeg har tilgitt, sa Farid Ahmed, som overlevde angrepet, men mistet kona da en høyreekstremist skjøt og drepte muslimer som var samlet til fredagsbønn. Ahmed fikk langvarig applaus for sitt budskap om at newzealendere – uansett hvilken tro de tilhører – må avvise hatet.

– Folk spør meg «Hvorfor tilgir du noen som drepte din elskede kone?". Jeg kan gi mange svar … Allah sier at dersom vi tilgir hverandre, elsker Han oss. Jeg vil ikke ha et tungt hjerte som koker som en vulkan av sinne og raseri – det brenner både seg selv og omgivelsene, sa Ahmed.

– Vi kan finne kuren

Blant dem som sto stille med bøyd hode da navnene på de 50 drepte ble lest opp, var statsminister Jacinda Ardern. Hun var for anledningen kledd i en tradisjonell kappe fra urbefolkningen maoriene. Ardern har fått ros verden over for lederskapet hun har utvist og inkluderingen hun har stått for i tiden etter angrepet. Statsministeren fikk stående applaus da hun inntok talerstolen.

– Rasismen finnes, men den er ikke velkommen her. Vi er ikke immune mot hatets og fryktens virus, det har vi aldri vært. Men vi kan være den nasjonen som finner kuren, sa Ardern, som håper New Zealand kan bryte den onde sirkelen der ekstremisme avler ekstremisme.

Kritisk skadd

I tillegg til å hedre minnet etter dem som ble drept, ble også de sårede etter angrepet husket under markeringen. 22 personer ligger fortsatt på sykehus, blant dem en kritisk skadd fire år gammel jente.

Representanter fra nærmere 60 land var til stede under minnestunden. Blant dem var statsminister Scott Morrison fra nabolandet Australia. En 28 år gammel australsk høyreekstremist er pågrepet etter angrepet.

(©NTB)