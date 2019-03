Kongeparet møtt av laksedemonstrasjon i Chile

utenriks

Med fløyter og megafoner laget demonstrantene mye lyd utenfor bygningen hvor kongeparet deltok på et kulturelt arrangement i den chilenske hovedstaden.

– De norske oppdrettsselskapene som er til stede i Chile har doble standarder. De har veldig høye standarder når det kommer til miljø, sanitære forhold og sosiale og arbeidsvilkår i Norge. Men dårligere forhold her i Chile. Hvorfor?, spør Juan Carlos Cardenas overfor NTB.

– Veldig overrasket

Cardenas leder organisasjonen Centro Ecoceanos Chile, som er en del av en koalisjon som jobber for å ansvarliggjøre oppdrettsnæringen i landet, hvor flere norske selskaper er til stede.

– I deler av Chile kommer store deler av havforurensningen, kjemisk forurensning, fra oppdrettsnæringen, som ofte ikke følger reglene. Vi ber det norske folk om å rette oppmerksomhet mot de norske selskapene og hvordan de opptrer i Chile, sier han.

Cardenas varsler at det blir flere demonstrasjoner under kongeparets seks dagers lange statsbesøk i Chile som startet onsdag.

– Vi elsker det norske folket, fordi Norge støttet oss i perioden etter militærkuppet. Derfor er vi veldig overrasket over at et land som har høye standarder og respekt for miljøet, likestilling og arbeidsrettigheter, ikke respekterer det samme i Chile, sier Cardenas.

– Regner med de følger reglene

Kong Harald svarer følgende når han blir konfrontert med demonstrasjonen utenfor nasjonalbiblioteket.

– Jeg regner med at norske bedrifter følger de lover og regler som finnes. Hvis det ikke er bærekraftig, så er det lovene og reglene som er feil, og da må de lage strengere krav, sier han.

Og legger til:

– Vi er helt enige om én ting: vi trenger et rent og friskt hav.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) påpeker at diskusjonen ikke er ukjent i Norge heller.

– Det har med bruk av areal å gjøre, det går på hvor mye som går tilbake til lokalsamfunnet, hvorvidt man har kontroll på rømming og lus og så videre. Derfor er det viktig at vi gjør det på en bærekraftig måte, og at man sørger for å respektere lovene og reglene i det landet man opererer i, sier Nesvik.

(©NTB)