Tysk regjeringsutvalg anbefaler å stenge kullkraftverk innen 2038

Konklusjonen ble presentert lørdag morgen, etter flere måneder med tautrekking. Utvalget har bestått av 28 personer som representerer energisektoren, kullgruve-regioner, forskere og miljøvernere.

De anbefaler at det bør foretas en ny vurdering i 2032, og at den kan føre til at siste frist for nedleggelse av kullkraftverkene kan bli framskyndet til 2035.

Utvalget mener det bør settes av et milliardbeløp i føderale bevilgninger for å hjelpe berørte regioner med å veie opp for den økonomiske påvirkningen, og for å beskytte industrien og forbrukerne mot høyere strømpriser.

Regjeringen i Berlin skal ta stilling til utvalgets anbefaling.

Over en tredel av energiproduksjonen i Tyskland kommer fra kullkraftverk. Kullkraft skaper drivhusgasser som bidrar til global oppvarming.

