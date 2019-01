utenriks

Det opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Observatørgruppen sier at 13 av de sivile ofrene var barn, mens de 29 andre var IS-jihadister. Sju av de sivile ofrene var syrere, og de seks andre var fra Irak.

Ifølge SOHR er det ventet at antallet døde vil stige, da et stort antall andre ble såret i angrepet. For noen av disse skal tilstanden være svært alvorlig.

