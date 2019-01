Pompeo utnevner omstridt republikaner til å håndtere Venezuela

utenriks

Utnevnelsen av Abrams kommer etter at president Donald Trump anerkjente lederen av den venezuelanske nasjonalforsamlingen som landets legitime president, og samtidig krevde at sittende president Nicolás Maduro går av.

Abrams har tjenestegjort i flere republikanske administrasjoner siden Ronald Reagan og var en av hovedarkitektene bak politikken overfor Mellom-Amerika under både Reagan og George H.W. Bush. Under George W. Bush hadde han blant annet ansvar for Midtøsten-politikken.

Han var kjent som en hauk når det gjelder Latin-Amerika og spilte en rolle i Iran-contra-affæren da USA i hemmelighet solgte våpen til Iran og brukte pengene til å kjøpe våpen til contrabevegelsen som drev krig mot sandiniststyret i Nicaragua.

Han ble i 1991 dømt for å holde tilbake informasjon fra Kongressen under etterforskningen av Iran-contra-affæren, men ble senere benådet.

Han var på tale som viseutenriksminister etter at Trump ble valgt til president, men ble angivelig droppet fordi han hadde vært kritisk til Trump.

