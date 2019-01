Norsk kvinne savnet i Spania

utenriks

Vest politidistrikt har igangsatt en etterforskning, og de har bedt spansk politi om bistand via Kripos.

Kvinnen har bodd og jobbet i Fuengirola sør i Spania, og var på helgetur til Madrid. Mandag snakket hun med moren på Facebook, og siden har ingen hørt fra henne.

– Vi trenger livstegn fra henne, uansett i hvilken form. Det eneste jeg bryr meg om, er at hun lever, sier kvinnens mor til NRK.

23-åringen skal sist ha blitt observert i den spanske hovedstaden av noen bekjente.

Ingen spor

Familien sier hun bodde på et hotell i Madrid. Verken norsk eller spansk politi har så langt funnet spor etter 23-åringen.

Familien har nå etterlyst kvinnen på Facebook, og oppfordrer folk med relevant informasjon til å kontakte politiet.

– På generelt grunnlag kan sies at når norsk borger er savnet i utlandet, er det en politisak for myndighetene i landet vedkommende er savnet. Det er også mulig å melde vedkommende savnet til norsk politi som kan vurdere om det er grunnlag for å ta saken opp via Interpol til utenlandsk politimyndighet, sier pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i Utenriksdepartementet til VG.

Etterforsker saken

23-åringen er fra Hordaland og det er Vest politidistrikt som har ansvaret for saken i Norge.

– Vest politidistrikt har iverksatt etterforskning for å lokalisere savnede, og avklare om det har hendt henne noe. Det er opprettet dialog med spanske myndigheter via Kripos, herunder spansk politi, opplyser politiet i en pressemelding.

