Tidligere Trump-rådgiver pågrepet av FBI

Til sammen består siktelsen av sju punkter, opplyser spesialetterforsker Robert Muellers kontor fredag.

Den tidligere Trump-rådgiveren er siktet for fem tilfeller av falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne, og for å ha motarbeidet rettsvesenet. Blant annet skal han ha løyet overfor etterretningskomiteen i Representantenes hus om sine interaksjoner med «Organisasjon 1».

I siktelsen antydes det sterkt at Organisasjon 1 er WikiLeaks. Blant annet heter det at lederen for Organisasjon 1 «på alle relevante tidspunkter befant seg på den ecuadorianske ambassaden i London».

Lobbyist

Amerikanske medier har også tidligere skrevet at Stone har vært i Muellers søkelys på grunn av sin mulige tilknytning til WikiLeaks. Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av eposter fra Demokratenes epostservere under valgkampen i 2016, som senere ble offentliggjort av WikiLeaks.

Stone har vært en langvarig alliert av den amerikanske presidenten. Forholdet mellom de to går helt tilbake til da Stone var lobbyist for Trumps kasinovirksomhet på 1990-tallet.

Razzia

Offisielt forlot han Trumps valgkampteam 8. august 2015, men ifølge Muellers siktelse fortsatte han å hjelpe Trump også etter dette.

Ifølge CNN gjennomførte FBI-etterforskere en razzia i Stones bolig i Fort Lauderdale i Florida ved 6-tiden lokal tid fredag. Da FBI banket på, åpnet Stone selv døren.

