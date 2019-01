Israel advarer Irland mot å forby bosetterprodukter

utenriks

Overhuset i den irske nasjonalforsamlingen har alt sagt ja til lovforslaget, som nå er til behandling underhuset.

Dersom loven trer i kraft, vil det bli straffbart å importere varer produsert i bosetningene Israel har etablert i områdene landet okkuperte i 1967. Brudd på loven vil kunne straffes både med fengsel og bøter.

Israelsk UD advarer Irland mot å innføre loven, kaller den «hyklersk og antisemittisk» og hevder at det vil få alvorlige følger for forholdet mellom de to landene dersom den vedtas.

Fredag ble Irlands ambassadør Alison Kelly kalt inn på teppet i departementet, der hun mottok en formell protest og advarsel.

EU innførte i 2015 retningslinjer for merking av varer som produseres i bosetningene, men Irland vil være det første landet i Europa som forbyr slik import dersom loven vedtas.

De israelske bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

