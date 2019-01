CNN: Det hvite hus legger opp til unntakstilstand og 7 milliarder dollar til muren

utenriks

Presidenten har tidligere flørtet med tanken om å omgå den fastlåste konflikten med Kongressen ved å erklære unntakstilstand og finansiere den omdiskuterte grensemuren slik.

Nå opplyser CNN at kanalen har sett dokumenter og at de etter en gjennomgang av disse vurderer det dit hen at Det hvite hus er i ferd med å gjøre realitet av dette. Trumps rådgivere skal fortsatt være delt i synet på saken, men Det hvite hus har altså gått videre med å skissere planene for hvordan alternative planer kan omgå Kongressen.

– Den enorme mengden fremmede som ulovlig kommer inn i USA hver dag, er en direkte trussel mot sikkerheten til vår nasjon og utgjør et nasjonalt krisetilfelle, heter det blant annet i utkastet til presidentens erklæring.

– Derfor vil jeg nå, Donald J. Trump, med myndigheten jeg fikk fullmakt til ved grunnloven og USAs lover, inkludert den nasjonale loven om unntakstilstand, herved erklære at en nasjonal unntakstilstand eksisterer ved den sørlige grensen til USA, heter det i utkastet.

En ansatt i administrasjonen opplyser til CNN at papirene sist ble oppdatert i forrige uke.

Ifølge alternativene som vurderes kan administrasjonen komme til å kreve 681 millioner dollar fra statskassen, 3,6 milliarder dollar fra reserver satt av til militære konstruksjoner, 3 milliarder dollar fra Pentagons ikke-militære byggefond og 200 millioner dollar fra departement for innenlandssikkerhet.

Forsvarsdepartementet henviser forespørsel om kommentar til Det hvite hus, som så langt ikke har besvart CNNs spørsmål i saken.

