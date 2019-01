Alec Baldwin erkjente seg delvis skyldig i retten P-plass-krangel

utenriks

Baldwin har nektet for at han slo mannen i krangelen 2. november. Filmstjernen sa i forkant at han ville forsvare seg med å vise til videoopptak.

Som del av avtalen han inngikk onsdag skal Baldwin følge et sinnemestringskurs.

Ifølge politiet brøt det ut munnhoggeri mellom mennene med påfølgende dytting, hvorpå Baldwin ble mer aggressiv. Den andre mannen, en Saab-fører, hevder Baldwin slo ham i ansiktet, men husker ikke om det var med knyttet eller flat hånd.

Han ble brakt til sykehus med smerter i kjeven og rødflammet hals.

Baldwin, de senere år kjent for sin parodi på president Donald Trump på «Saturday Night Live», har vært i flere konfrontasjoner i full offentlighet opp gjennom årene, der noen av dem har endt i retten.

