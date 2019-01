Senatet stemmer over fastlåst budsjettsituasjon

utenriks

Det ene forslaget Senatet skal stemme over kommer fra Republikanerne. Det kan føre til umiddelbar slutt på den delvise nedstengningen i offentlig sektor ved at president Donald Trump får de 5,7 milliarder dollarene han vil ha til bygging av grensemur.

Det andre forslaget, fra Demokratene, dreier seg simpelthen om å forlenge bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt siden før jul, fram til 8. februar, for å gi partene mer tid på å forhandle om budsjettet og grensesikkerhet.

Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, har besluttet at senatorene skal stemme over begge forslagene torsdag, dagen før rundt 800.000 offentlig ansatte ligger an til å gå glipp av sin andre lønnsutbetaling.

Forslaget som omfatter bevilgninger til grensemuren består av 1.301 sider og ble kunngjort av Republikanerne mandag. Forslaget er nær identisk med et utkast som Det hvite hus presenterte i helgen. I et forsøk på å få Demokratene på glid har Trump-administrasjonen åpnet for forlengelsen av den midlertidige beskyttelsen for rundt 1 million innvandrere, som del av dette forslaget.

Det trengs 60 stemmer for å få forslagene vedtatt. Det er ikke ventet at noen av dem vil overleve. Republikanerne har 53 senatorer og håper å overtale noen demokrater fra Trump-vennlige delstater. Samtidig kan republikanerne miste noen erkekonservative blant sine egne.

(©NTB)