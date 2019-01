Russland advarer Israel mot nye angrep i Syria

utenriks

Israel har de siste årene gjennomført en rekke angrep mot det de hevder er iranske mål i Syria, senest i helgen da minst 21 mennesker ifølge Syrian Observatory for Human Rights ble drept i et slikt angrep.

– Det må bli slutt på praksisen med angrep mot en suveren stats territorium, i dette tilfellet Syria, sier en talskvinne for russisk UD, Maria Sakharova.

– Vi vil ikke tillate at Syria, som har lidd under væpnet konflikt de siste årene, blir en arena for geopolitisk dragkamp, sier hun til nyhetsbyrået TASS.

Sakharova understreker at de israelske angrepene bidrar til økt spenning i regionen og sier at ingen er tjent med dette, ei heller Israel.

Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari undret onsdag hva som kreves for at Sikkerhetsrådet skal reagere overfor Israel.

– Må vi svare på aggresjonen deres ved å angripe flyplassen i Tel Aviv, spurte han.

(©NTB)