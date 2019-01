Merkel: Verdens utfordringer kan bare løses i fellesskap

utenriks

– Det er en forståelse i visse land om at verden vil bli et bedre sted hvis alle bare tenker på sine egne interesser. Jeg har mine tvil rundt det. Jeg tror vi bør vurdere våre nasjonale interesser på en måte som også tar hensyn til andre, sa Merkel i sin tale onsdag ettermiddag.

– Lederne må arbeide imot en fragmentering av de internasjonale strukturene, sa Merkel, som la vekt på internasjonalt samarbeid og bevaring av det multilaterale systemet.

– Vi trenger en klar forpliktelse overfor multilateralisme. Alt annet vil bare ende i elendighet, sa Merkel, som også trakk fram viktigheten av å inngå kompromisser i en tid der populisme brer seg.

Tillit og kompromisser

– Bekjempelse av globale problemer vil bare virke hvis vi er i stand til å inngå kompromisser, sa Merkel, og henviste til den nye frihandelsavtalen som EU og Japan har inngått, som trer i kraft 1. februar.

Merkel snakket også om viktigheten av å reetablere tilliten til det globale finanssystemet. For å få til det, må organisasjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken reformeres, slo Merkel fast.

Merkel er blant de mest innflytelsesrike deltakerne på denne ukens årlige WEF-samling i Davos. Verken USAs president Donald Trump, Storbritannias statsminister Theresa May eller Frankrikes president Emmanuel Macron deltar.

Brexit-sjokk

I sin tale snakket Merkel også om brexit. Hun sa at alle involverte i EU nå jobber med å finne ut hvordan de kan, som hun formulerte det, «håndtere brexit-sjokket».

Merkel håper på en ordnet skilsmisse. Hun sa at hun ser fram til et godt framtidig partnerskap mellom Storbritannia og EU, spesielt når det gjelder sikkerhet og forsvar, temaer der britene har vært ledende i EU på. Også innen handel håper Merkel at det framtidige forholdet vil bli så silkeglatt som mulig.

– Jo lettere forholdet er, desto enklere blir det for oss alle, sa hun.

Uklar vei

Det er fortsatt i det blå hvordan Storbritannias uttreden fra EU vil bli 29. mars.

I forrige uke tapte statsminister Theresa May avstemningen i Parlamentet over brexit-avtalen hun har forhandlet fram med EU.

Siden har det blitt snakket stadig mer om at landet kan risikere å krasje ut av EU uten å ha noen avtale på plass. Et annet scenario er at britene kan forsøke å få utsatt datoen for uttredelsen fra EU, for å få mer tid til å få på plass en avtale som sikrer flertall.

