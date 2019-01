Slutt på ordinære pressekonferanser i Det hvite hus

utenriks

Trumps talskvinne Sarah Sanders har nå fått beskjed om at det ikke lenger er bryet verdt å holde regelmessige pressekonferanser for å svare på spørsmål fra journalister, slik det har vært vanlig under tidligere presidenter.

– Årsaken til at Sarah Sanders ikke lenger går på talerstolen, er at pressen behandler henne så uforskammet og gjengir henne så unøyaktig, skriver Trump på Twitter.

Det har gått stadig lengre mellom hver pressekonferanse i Det hvite hus siden Trump flyttet inn for to år siden, og presidenten ligger i ordkrig med en rekke store aviser og TV-stasjoner i USA.

Den siste ordinære pressekonferansen der Sanders svarte på spørsmål fra journalister, var 18. desember.

3. januar dukket Trump selv overraskende opp i presserommet, men bare for å komme med en kunngjøring om grensekontroll, ikke for å svare på spørsmål.

Både Sanders og Trump har derimot kommet med korte uttalelser utenfor presserommet ved andre anledninger, men journalistenes anledning til å stille og få svar på spørsmål er da som oftest svært begrenset.

Trump anklager til stadighet amerikanske medier for å bringe «fake news» og for å behandle ham og hans støttespillere urettferdig.

Blant dem han har lagt for hat, er Washington Post, som har faktasjekket alt presidenten har sagt siden han tiltrådte. Avisen konkluderer med at Trump i løpet av sine to første år i Det hvite hus kom med 8.158 uriktige eller villedende opplysninger.

