Ingen skadd etter eksplosjon i Stockholm

Store politistyrker rykket ut etter meldinger om en eller flere eksplosjoner i bygården i 22-tiden tirsdag. Ifølge en innringer til SOS Alarm hørtes det skrik og et smell som ifølge vitnet hørtes ut som en bombe. Ruter ble knust og lokalet skal være delvis ødelagt. Det oppsto ingen brann og det er ikke meldt om personskade.

Foruten pizzarestauranten i første etasje, inneholder gården også flere leiligheter.

Ifølge Aftonbladet kastet flere gjerningsmenn først en stein inn gjennom vinduet på restauranten, for deretter å kaste inn en sprengladning og løpe fra stedet.

Andre øyenvitner forteller at gjerningsmennene flyktet fra stedet i en bil, men verken identiteten eller motivet er kjent.

Politiet opplyser at de ikke er kjent med at det forelå noen trusler mot pizzarestauranten eller eieren.

Politiets bombegruppe er på stedet og forsøker å fastslå hvilken type sprengladning som ble benyttet.

Et vitne sier til TT at han kjente røyklukt etter at det smalt.

–Kona mi hadde akkurat sovnet, og hun våknet av smellet. Det er snakk om at det ble kastet inn en stein, men det var jo definitivt ikke noen stein som smalt, sier han.

