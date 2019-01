Davos-deltakerne snakker om klima, men flyr privatfly

utenriks

Mange av samfunnstoppene og kjendisene som i disse dager er samlet i sveitsiske Davos, snakker varmt om behovet for å kutte utslipp av skadelige klimagasser. Selv ankommer de imidlertid Sveits med privatfly.

Ifølge Air Charter Service (ACS) kommer det i løpet av det tre dager lange toppmøtet til å lande nesten 1.500 privatfly på flyplassene i nærheten av Davos, og dette er 200 flere enn i fjor.

Internasjonal flytrafikk anslås å stå for rundt 2 prosent av de samlede klimagassutslippene i verden, og Davos-deltakerne har selv slått fast at klimaendringene nå utgjør den største risikofaktoren for verdensøkonomien.

Mange av deltakerne velger likevel helikoptertransport framfor tog eller taxi fra flyplassene og inn til hotellene i Davos, og flere stiller derfor spørsmål ved hvor dypt klimaengasjementet deres egentlig stikker.

(©NTB)