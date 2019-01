21 skal ha blitt drept i israelsk angrep mot Syria

utenriks

Seks syriske soldater og tolv soldater fra Iran ble drept i angrepene, ifølge den britisk-baserte syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Dermed har tallet på antall drepte steget fra elleve, som var det som ble meldt mandag. Tallet kan stige ytterligere ettersom flere også ble alvorlig såret, opplyser SOHR.

I tillegg førte Israels angrep til ødeleggelser på iranske våpenlagre og militærposter i Syria, opplyser SOHR. Det er i tråd med Israels uttalelser om at syriske og iranske mål ble rammet.

Ifølge SOHR var angrepene de dødeligste på mer enn seks måneder.

Israelske myndigheter har opplyst at de utførte en rekke angrep mot posisjoner tilhørende syriske styrker, den iranske Revolusjonsgarden og den libanesiske Hizbollah-militsen i utkanten av Damaskus ved daggry mandag. Det skjedde som svar på at iranske styrker hadde avfyrt et missil fra Syria mot Golanhøydene, opplyste det israelske forsvaret (IDF) mandag.

Iransk militærnærvær i Syria utgjør en trussel mot Israels sikkerhet, mener israelske myndigheter. Statsminister Benjamin Netanyahu sa mandag at landet ikke kommer til å vende blikket bort fra iransk tilstedeværelse i Syria.

Iran og Hizbollah-militsen har, sammen med Russland, vært de viktigste støttespillerne for Syrias president Bashar al-Assad etter at opprøret mot hans styre startet i 2011.

