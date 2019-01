Soldater pågrepet etter å ha krev Maduros avgang

utenriks

– Vi er de profesjonelle soldatene i Nasjonalgarden mot regimet, som vi fullstendig tar avstand fra. Vi trenger hjelp fra dere, rykk ut i gatene, var budskapet i videoen fra en mann som identifiserte seg som sersjant Armando Figueroa.

Videoen, der flere svartkledde og væpnede menn poserer, ble spredt i sosiale medier natt til mandag, men kort tid etter kunngjorde Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino at de 27 soldatene var pågrepet.

Før pågripelsen angrep soldatene ifølge Padrino to militærposter nord i hovedstaden Caracas, tok fire fanger og stakk av med våpen.

– Under pågripelsen ble de stjålne våpnene gjenfunnet og soldatene har gitt nyttig informasjon til etterretningstjenesten og det militære rettsvesenet, sier Padrino.

Videoen ble publisert mindre enn to uker etter at lederen av den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen i Venezuela, Juan Guaido, ba om støtte fra folket, hæren og verdenssamfunnet for å kunne utfordre Maduro.

To dager senere sendte det amerikanske utenriksdepartementet ut en uttalelse der det het at USA støtter Guaidos uttalelser.

Nasjonalforsamlingen i Venezuela kontrolleres av opposisjonen, men ble i realiteten satt på sidelinjen da maduro i 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

(©NTB)