EU-sanksjoner mot russisk etterretning

utenriks

De fire personene er GRUs leder, nestleder og to andre tjenestemenn. EU mener de fire var innblandet i attentatet i byen Salisbury i Storbritannia i mars i fjor, der den russiske agenten Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

I tillegg har EU vedtatt sanksjoner mot fem syriske tjenestemenn for innblanding i bruk av kjemiske våpen i krigen i Syria. Et syrisk produksjonsanlegg for kjemiske våpen er også oppført på listen.

For personene på listen innebærer sanksjonene frysing av bankkontoer og reiseforbud. Det er også forbudt for personer og selskaper i EU å gjøre økonomiske midler tilgjengelige for personer på listen.

Det er første gang EU vedtar sanksjoner på grunn av bruk av kjemiske våpen.

