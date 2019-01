ELN sier de står bak bilbombeangrep i Colombia

utenriks

Den nasjonale frigjøringshæren (ELN) hevder i en uttalelse at angrepet mot politiskolen var et svar på et angivelig bombeangrep utført av colombianske styrker 25. desember.

De mener politiskolen er en militærinstitusjon som trener studentene opp i etterretning og til å utføre militæraksjoner.

– Angrepet mot disse institusjonene og soldatene er innenfor lover for krigføring. Det var ingen ikke-stridende ofre, står det i uttalelsen.

Bilbomben rammet General Santander nasjonale politihøyskole sør i hovedstaden i morgentimene torsdag. Bilder fra det kaotiske åstedet viste politifolk som bar sårede kolleger på bårer. Den antatte gjerningsmannen døde da bilbomben ble utløst, ifølge påtalemyndigheten.

Angrepet mot politiskolen var et stort tilbakeslag etter to år med fredssamtaler med ELN. Norge og Cuba, som bidro som tilretteleggere for fredsforhandlingene med den langt større FARC-geriljaen, har siden 2017 forsøkt det samme med ELN, men samtalene brøt sammen i fjor.

Den konservative presidenten Ivan Duque har frontet en hard linje mot geriljagruppen.

