Svensk UD bekrefter at Sør-Korea deltar i samtaler

utenriks

Lee Do-hoon, Sør-Koreas utsending i sikkerhetsspørsmål på den koreanske halvøya, er i Sverige og deltar i samtalene, opplyser pressekontakt Buster Mirow Emitslöf i det svenske utenriksdepartementet.

Flere medier har tidligere skrevet at Sør-Korea deltar, men dette har ikke blitt offisielt bekreftet før nå.

Fra Nord-Korea deltar toppdiplomaten Choe Son-Hui, og fra USA deltar spesialutsending for Nord-Korea, Stephen Biegun.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström deltar, og Aftonbladet skrev lørdag at også tidligere visegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson, var blant dem som deltar i samtalene.

Stedet for møtet er ikke bekreftet, men lørdag sperret politiet av et konferansesenter ved innsjøen Mälaren, nordvest for Stockholm.

