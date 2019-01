utenriks

De fem var utenlandske eksperter som jobbet med å rydde landminer, opplyser en regjeringsvennlig sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP.

Det er uklart hvilket land de kommer fra.

Medisinsk personell bekreftet at de fem ble brakt til et sykehus i Maarib og opplyser at en rekke personer ble skadd i hendelsen.

Over 10.000 mennesker er drept siden i krigen i Jemen startet i 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon.

FN har kalt situasjonen i landet for verdens verste humanitære katastrofe.

