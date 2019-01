Afrikanske ledere hyller Kongos Tshisekedi

utenriks

Martin Fayulu, som i likhet med Tshisekedi er i opposisjon til Kongos mangeårige president Joseph Kabila, klaget inn valgresultatet til grunnlovsdomstolen.

Lørdag utropte domstolen Tshisekedi til vinner, og Fayulu svarte med å mane til protester, noe som har ført til frykt for ny uro i Kongo.

Den afrikanske union (AU) har uttrykt sterk tvil til det offisielle valgresultatet, som viser at opposisjonsleder Tshisekedi vant foran Fayulu. AU ba om at kunngjøringen av det offisielle resultatet utsettes, en anmodning som regnes som svært uvanlig.

Avlyser Kinshasa-tur

En delegasjon fra AU, med Rwandas president Paul Kagame i spissen, skulle etter planen reise til Kinshasa mandag, men AU opplyste søndag at besøket er avlyst. I en uttalelse der AU sier de har «notert» grunnlovsdomstolens beslutning, nevnes ikke Tshisekedi ved navn.

– Det er fortsatt tvil om hvorvidt resultatene er i overensstemmelse, sier en talsperson for EU, som videre ber alle parter om å avstå fra «enhver handling som kan føre til vold.

Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC) og en rekke afrikanske ledere har imidlertid gratulert Tshisekedi, som etter planen skal tas i ed tirsdag.

– Din seier er et uttrykk for at det kongolesiske folk har tillit til dine idealer, ditt lederskap og din visjon for framtida, tvitret Kenyas president Uhuru Kenyatta søndag.

- Gå videre

I sin gratulasjon ber Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa folket om å godta grunnlovsdomstolens avgjørelse.

– Dere må gå videre for å styrke demokratiet og bevare freden, stabiliteten og sikkerheten i landet, sier Ramaphosa i uttalelsen.

Fayulu og hans tilhengere mener Tshisekedi umulig kan ha vunnet valget i Kongo og hevder det offisielle resultatet er basert på massivt valgfusk. Forretningsmannen Fayulu, som hadde gjort det godt på meningsmålinger i forkant av valget, hevder Tshisekedi inngikk en avtale med Kabila for å sikre seg seieren.

Kongos innflytelsesrike katolske kirke, som skal ha hatt 40.000 valgobservatører i sving, har også avvist at Tshisekedi vant. Tshisekedi leder Kongos eldste og største opposisjonsparti, men har ikke tidligere hatt høye politiske verv.

