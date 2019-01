Tesla kutter 7 prosent av staben

utenriks

Nedbemanningen ble kjent fredag. På selskapets nettside skriver Tesla at de håper å oppnå en «liten fortjeneste» i inneværende kvartal. Videre står det at selskapet har utvidet staben med 30 prosent i fjor, men at de ikke kan opprettholde en så stor arbeidsstyrke.

Kuttene skjer samtidig som selskapet setter ned prisene og øker produksjonen av sin «folkebil», Model 3.

Priskuttene er innført for å kompensere for en reduksjon i de amerikanske subsidiene av lavutslippsbiler.

3.150 ansatte

Priskuttene, samt salgstall for fjerde kvartal som var svakere enn ventet, førte til at aksjekursen falt.

Musk uttalte i høst at selskapet har om lag 45.000 ansatte. Stabskutt på 7 prosent vil dermed utgjøre rundt 3.150 ansatte.

– Vi har dessverre ikke noe annet valg enn å kutte staben med omtrent 7 prosent, og kun beholde de mest nødvendige ansatte og midlertidig ansatte, skriver Tesla-sjef Elon Musk i en epost til staben.

Nådde ikke målet

Tesla leverte over 245.000 elbiler og SUV-er i løpet av fjoråret, nesten like mange som alle de foregående årene til sammen, ifølge selskapet selv. Det er likevel langt under målet om 500.000 kjøretøy, et mål selskapet satte for tre år siden.

Musk sier at de nå trapper opp produksjonen av Model 3, og at selskapet er nødt til å nå flere kunder som har råd til bilene.

– Produktene våre er for dyre for folk flest. Selskapet må jobbe hardere. Tesla har kun produsert biler i et tiår, og vi står overfor massive og etablerte konkurrenter, skriver Musk.

(©NTB)