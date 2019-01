SOHR: Over 20 drept i USA-ledet angrep i Syria

utenriks

Den USA-ledede koalisjonen har foreløpig ikke kommentert meldingene.

Blant de drepte er minst seks sivile, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA melder at 20 ble drept i luftangrepet i landsbyen Baghouz, som ligger i det siste IS-kontrollerte området i landet.

I byen Idlib nordvest i Syria ble minst elleve personer drept i et bombeangrep mot al-Qaida-allierte krigere fredag. Lokale innbyggere sier angrepet rammet hovedkvarteret til jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som kontrollerer byen Idlib og provinsen med samme navn.

Sju av de drepte var krigere, ifølge SOHR, som tror IS sto bak angrepet, som gjengjeldelse for at HTS likviderte flere IS-medlemmer torsdag.

(©NTB)