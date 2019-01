Redaktør og medieselskap bøtelagt for bokutgivelse i Danmark

utenriks

Sjefredaktør Christian Jensen må betale 50.000 danske kroner, ifølge kjennelsen i Københavns Byret fredag. JP/Politikens Hus er ilagt en bot på 100.000 kroner.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mente Jensen burde dømmes til fire måneders fengsel og at mediekonsernet burde straffes med en bot på 15 millioner kroner. Sikkerhetstjenesten har derfor anket kjennelsen – noe de domfelte valgte å droppe.

– Nå har denne saken versert i over to år. Vi mener det ikke har noen hensikt å la den fortsette i rettssystemet, heter det i en felles uttalelse fra Jensen og medieselskapets administrerende direktør Stig Kirk Ørskov.

Bakgrunnen for saken er at PET for noen år siden gikk til retten for å stanse boken «Syv år for PET». Den var basert på opplysninger fra tidligere PET-sjef Jakob Scharf, og etterretningstjenesten fryktet han ville avsløre hemmeligheter om arbeidsmetoder og samarbeidspartnere.

Københavns Byret nedla forbud mot bokutgivelsen, og Scharf ble tiltalt for brudd på taushetsplikten. Dom i den saken faller om en uke.

Bokforbudet ble etter hvert utvidet til også å gjelde flere medier. Likevel ble boken offentliggjort av avisa Politiken i 2016.

