Trump nekter Pelosi å bruke regjeringsfly

Striden mellom Trump og Pelosi, som er USAs to mektigste ledere, skapte torsdag nye overskrifter i USA, der samtaler om å få en slutt på den fire uker lange budsjettstriden står i stampe.

Trumps beslutning er tilsynelatende gjengjeldelse for at demokraten Pelosi, som er leder i Representantenes hus, ba presidenten utsette sin tale om rikets tilstand på grunn av budsjettkaoset.

– Med tanke på at 800.000 storslåtte amerikanere ikke får lønn, er jeg sikker på at du vil være enig i at det er fullstendig passende å utsette denne PR-reisen, skriver Trump i et brev til Pelosi, der han gjør det klart at hun ikke får bruke militærets fly til reisen.

Pelosis talsmann sier formålet med turen som Trump nå setter en stopper for, var å uttrykke takknemlighet til amerikanske soldater og gi nye forsikringer om at USA står last og brast bak NATO.

– Vi kommer til å finne en ny dato for denne sju dager lange ekskursjonen når nedstengningen er over, tilføyer presidenten.

I brevet tilføyer Trump at Pelosi naturligvis har rett til å gjennomføre turen med rutefly.

Av sikkerhetshensyn var planen om å reise til Afghanistan og Belgia ikke offentliggjort, opplyser Pelosis talsmann Drew Hammill. Det stemmer ifølge Hammill ikke at Pelosi hadde planer om en tur til Egypt, slik Trump har hevdet.

